السعودية اليوم / الهند تسجل 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و547 وفاة



نيودلهي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.

// انتهى //

10:41ت م

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نيودلهي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و547 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.// انتهى //10:41ت م0023

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