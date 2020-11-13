السعودية اليوم / إصابة خمسة أشخاص بانفجار قنبلة يدوية جنوب غربي باكستان



إسلام آباد 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف سيارة دورية لقوات الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن عناصر مجهولة ألقت قنبلة يدوية على سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية الليلة الماضية على أحد الطرق في مدينة كويتا ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المارة بجروح، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

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10:16ت م

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