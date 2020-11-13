السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل أعمال إنشاء وصيانة عدد من الشوارع بالقطيف



القطيف 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، أعمال إنشاء وصيانة وسفلتة عدد من الشوارع في محافظة القطيف.

وشملت الأعمال شارع شمال النابية الذي يبلغ طوله 650 متراً، وعرض 30 متراً، إضافة إلى كشط وإعادة تطوير وسفلتة شارع إبراهيم الشاطبي بسيهات، الذي يبلغ طوله 700 متر، وعرض 30 متراً، في الاتجاهين.

كما قامت الأمانة بأعمال تكسية الممرات بالبلاط المتداخل داخل الأحياء القديمة منها الشويكة، والوسادة، والمزيرع، والمدني، والجراري بإجمالي مساحة 50000 متر مربع، وإغلاق وتسوية وردم الحفر وإصلاح التشققات، وصيانة الأرصفة، وتركيب البردورات في المداخل.

وتأتي هذه المشاريع التطوير والسفلتة استمراراً لجهود الأمانة في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها ضمن خطة تطوير الطرق من خلال برنامج أنسنة المدن وجودة الحياة التي تطال مختلف المحافظة.

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