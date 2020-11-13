السعودية اليوم / 1011 مستفيداً من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك في الباحة



الباحة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

استقبل مركز اضطرابات النمو والسلوك "نمو" في مجمع إرادة للصحة النفسية في الباحة 1011 مستفيداً، وذلك خلال العام الحالي.

ويقدم مركز النمو والسلوك " نمو" خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قبل كوادر مؤهلة ومدربة متمثلة في أطباء استشاريين وأخصائيين نفسيين

وأخصائيين اجتماعيين ونطق وتخاطب وعلاج وظيفي، وذلك لتطوير نمو وقدرات الأطفال.

كما يتولى المركز مهام التشخيص والتقييم وبرامج التدخل المبكر وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك والمعالجة الطبية والدوائية وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة والمتابعة الطبية طويلة الأمد والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية، إضافةً إلى ذلك فقد تم إطلاق العيادة الافتراضية وذلك للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

08:59ت م

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الباحة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساستقبل مركز اضطرابات النمو والسلوك "نمو" في مجمع إرادة للصحة النفسية في الباحة 1011 مستفيداً، وذلك خلال العام الحالي.ويقدم مركز النمو والسلوك " نمو" خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قبل كوادر مؤهلة ومدربة متمثلة في أطباء استشاريين وأخصائيين نفسيينوأخصائيين اجتماعيين ونطق وتخاطب وعلاج وظيفي، وذلك لتطوير نمو وقدرات الأطفال.كما يتولى المركز مهام التشخيص والتقييم وبرامج التدخل المبكر وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك والمعالجة الطبية والدوائية وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة والمتابعة الطبية طويلة الأمد والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية، إضافةً إلى ذلك فقد تم إطلاق العيادة الافتراضية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصًا على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى, وقد استخدم المركز العيادة المرئية في التواصل مع المرضى والهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، حيث جرى خلالها متابعة الوضع الصحي والنفسي لكل حالة، وإعادة صرف العلاج اللازم.// انتهى //08:59ت م0012

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