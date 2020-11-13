السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل: خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أكد المكانة الدولية لبلادنا والمستقبل الواعد في ظل الروح الطموحة والنظرة الثاقبة والعزيمة القوية



حائل 2 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سموه إن: "الخطاب الملكي أبرز كل مايتعلق بشؤون المملكة داخليًا وخارجيًا وما واجهته من تحديات خلال جائحة

وأضاف سموه: "إن الخطاب الملكي الكريم, يأتي والمملكة تتبوأ مكانة رفيعة بين دول العالم, عبر رئاستها لمجموعة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية, مما عكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات والأسواق العالمية، وريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي وما تبذله القيادة الحكيمة من جهود دولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، معرباً سموه عن تفاؤله بالمستقبل في ظل هذه الروح الطموحة والنظرة الثاقبة والعزيمة القوية لخدمة الوطن والمواطن ومواصلة رسالة بلادنا لخدمة الإسلام والمسلمين واجتثاث منابع الإرهاب والقضاء على الفساد وتمكين شباب وشابات الوطن للإسهام في صناعة المستقبل.

وفي ختام تصريحه سأل سموه الله - عز وجل - أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

// انتهى //

08:50ت م

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حائل 2 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وقال سموه إن: "الخطاب الملكي أبرز كل مايتعلق بشؤون المملكة داخليًا وخارجيًا وما واجهته من تحديات خلال جائحة كورونا ، وقدرتها بتوفيق الله على النجاح في خطواتها الاستباقية في مجال الأمن والاقتصاد والصحة؛ مما أسهم في تخفيف آثار ما اجتاح العالم بسبب وباء كورونا كوفيد - 19 وكذلك قدرتها على المحافظة على أمن الوطن والمواطن والمقيم واستشرافها للمستقبل بوضوح وعزم وإرادة عبر خطط وأهداف رؤية المملكة 2030".وأضاف سموه: "إن الخطاب الملكي الكريم, يأتي والمملكة تتبوأ مكانة رفيعة بين دول العالم, عبر رئاستها لمجموعة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية, مما عكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات والأسواق العالمية، وريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي وما تبذله القيادة الحكيمة من جهود دولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، معرباً سموه عن تفاؤله بالمستقبل في ظل هذه الروح الطموحة والنظرة الثاقبة والعزيمة القوية لخدمة الوطن والمواطن ومواصلة رسالة بلادنا لخدمة الإسلام والمسلمين واجتثاث منابع الإرهاب والقضاء على الفساد وتمكين شباب وشابات الوطن للإسهام في صناعة المستقبل.وفي ختام تصريحه سأل سموه الله - عز وجل - أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.// انتهى //08:50ت م0011

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل: خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أكد المكانة الدولية لبلادنا والمستقبل الواعد في ظل الروح الطموحة والنظرة الثاقبة والعزيمة القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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