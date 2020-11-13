السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23542 إصابة بكورونا



برلين 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23542 إصابة مؤكدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 12200 حالة بعد تسجيل 218 حالة جديدة.

// انتهى //

08:25ت م

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برلين 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23542 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 751095 إصابة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 12200 حالة بعد تسجيل 218 حالة جديدة.// انتهى //08:25ت م0009

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