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سيدة تتعرض للتعنيف من زوجها في خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، أمس الخميس، حالة تعرّض سيدة للتعنیف من قبل زوجها في خميس مشيط.

وقال المركز، أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة خميس مشيط، لافتًا إلى أنه يجري حالياً اتخاذ اللازم، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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