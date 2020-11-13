«بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع تعنيف «شخص لزوجته».. وتؤكد: وجّهناها للحماية الأسرية بخميس مشيط

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة السيدة التي تعرَّضت للعنف من قبل زوجها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.

وأشار المركز إلى أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة خميس مشيط وجار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.