الرئاسة الفلسطينية تُدين الاعتداء على سفارة السعودية في هولندا وتصفه بالعمل الإجرامي الجبان

أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا. وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، موكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومة وشعبًا.

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