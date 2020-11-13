كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50)

عبر موقعها الإلكتروني
أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (٥٠) بالكلية.
وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» للعام الدراسي 1442هـ.
ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر التوظيف بوزارة الداخلية ويمكن الاستعلام عبر هذا الرابط، وفقا لكلية الملك فهد الأمنية.
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