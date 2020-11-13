السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة



مكسيكو سيتي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس 5658 إصابة جديدة بفيروس

وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

// انتهى //

07:09ت م

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مكسيكو سيتي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 991835 والوفيات 97056.وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.// انتهى //07:09ت م0008

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