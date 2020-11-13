شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط 45 منشأة بدون ترخيص نظامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض، خلال جولاتها الرقابية المُكثفة، من ضبط 45 منشأة مُخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي. تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض، خلال جولاتها الرقابية المُكثفة، من ضبط 45 منشأة مُخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي. وضبطت الفرق الرقابية، 34 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، إلى جانب 7 عمال وافدين خالفوا أنظمة التوطين.

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