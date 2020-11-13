شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انتشار كميات كبيرة من الحشرات في إحدى قرى جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تلقت بلدية محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، أمس الخميس، شكوى من سكان إحدى القرى بمهاجمة أعداد كبيرة من الحشرات لمنازلهم.

وأكدت فرق البلدية، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإنهاء معاناة سكان قرية المجامة الواقعة غرب المحافظة مع تلك الحشرات، بعدما كشف مقطع فيديو عن كميات كبيرة من تلك الحشرات غريبة الشكل.