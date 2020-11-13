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استمرار البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستمر الجهات الأمنية في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، في البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة، بعد خروجها من منزل أسرتها قبل 3 أسابيع.

وقال والد الفتاة، أن ابنته المفقودة بالعقد الثاني من عمرها ولا تعاني من اعتلالات نفسية، كما أنها لم تتعرض لأي مضايقات من أفراد الأسرة، فيما تقدم ببلاغ عن اختفائها إلى الجهات الأمنية.

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