سفير الإمارات يشيد بتجربة المملكة في التعليم عن بُعد

خلال لقائه وزير التعليم
التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وجرى -خلال اللقاء- بحث مجالات التعاون بين المملكة والإمارات في الجوانب العلمية والبحثية، والجهود المشتركة في سبيل تطويرها على المستويات كافة، بما يعكس توجهات القيادة في البلدين الشقيقين نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات.
وأثنى السفير الإماراتي على التجربة السعودية الفريدة في التعليم عن بُعد، وما تحقق في منصة مدرستي وقنوات عين الفضائية من نجاح لاستمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا.
حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، والمشرف العامّ على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العامّ على العلاقات العامة صالح الثبيتي.
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