الجهات الأمنية تداهم مصنع خمور بمكة.. وتصادر آلاف اللترات

داهمت الفِرق الرقابيّة التابعة لبلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية، مصنعاً لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم رصد الاستراحة ومُداهمة الموقع فوراً، والعثور على كمية كبيرة من الخُمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة، وذلك لغرض ترويجها وبيعها على ضعاف النفوس.

وأكَّد المهندس محمد العصيمي أن الجهات الأمنية المشاركة تمكنت من الإطاحة بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من الجنسية "اليمنية" وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية -كل في ما يخصه- مشيراً إلى قيام الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية بإتلاف٤٣٨٠ لتراً من المُسكِرات، و٢٠ حاوية سُكَّر، اضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

وأشاد "العصيمي" بتعاون الجهات الأمنية ممثلةً في شرطة العاصمة المقدسة ودورهم في إنجاح الخطة المعدة لمداهمة الموقع وتطبيقهم للأنظمة والعقوبات على الذين يحاولون العبث بهذه البقاع الطاهرة، مؤكداً حرص الجهات الرقابية في البلدية وتصديها لكل الممارسات السلبية؛ حفاظاً على سلامة المجتمع.