سياسي / رئيس النيجر يلتقى نائبة أمين السعودية اليوم الأمم المتحدة



نيامي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

التقى رئيس النيجر محمد إيسوفو، نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد التي تزور النيجر وهي المحطة الثانية في زيارتها التضامنية لغرب أفريقيا والساحل التي بدأت منذ يومين.

والتقت نائبة أمين عام الأمم المتحدة خلال زيارتها النيجر أيضا، مسؤولين بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وقيادات نسائية وشبابية، وناقشت معهم التقدم والتحديات في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم التطرق إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة لوباء

ومن المنتظر أن تلتقى نائبة الأمين العام اليوم خلال تواجدها في النيجر برئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين ومجلس الزعماء التقليديين حيث تستمر زيارتها للنيجر يومين.

//انتهى//

04:21ت م

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نيامي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس النيجر محمد إيسوفو، نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد التي تزور النيجر وهي المحطة الثانية في زيارتها التضامنية لغرب أفريقيا والساحل التي بدأت منذ يومين.والتقت نائبة أمين عام الأمم المتحدة خلال زيارتها النيجر أيضا، مسؤولين بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وقيادات نسائية وشبابية، وناقشت معهم التقدم والتحديات في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم التطرق إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة لوباء كورونا ومن المنتظر أن تلتقى نائبة الأمين العام اليوم خلال تواجدها في النيجر برئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين ومجلس الزعماء التقليديين حيث تستمر زيارتها للنيجر يومين.//انتهى//04:21ت م0264

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