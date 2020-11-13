السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي أبرز السياسة الداخلية والخارجية للمملكة بكل وضوح



جازان 26 ربيع الأول 1442 الموافق 12 نوفمبر 2020م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بأنه جاء ليبرز المسارات الواضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة وكل ما يهم التنمية والتطوير والنماء وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم في وطننا العزيز.

وقال سموه : إن الخطاب جاء مترجماً للمكانة الرفيعة التي تتبوأها المملكة في المجتمع الدولي، وصنع القرار العالمي، خاصة وهي الرئيس لمجموعة العشرين لهذا العام 2020 ، التي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيراً وأهميةً في تيسير العمل الاقتصادي والمالي العالمي:.

وأضاف :" لقد قدمت المملكة نموذجاً يحتذى في سبيل مواجهة فيروس

وأبان سمو نائب أمير منطقة جازان أن الخطاب استعرض جوانب التنمية الكبيرة و العمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030 ، التي أسهمت خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل.

// انتهى //

04:14ت م

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جازان 26 ربيع الأول 1442 الموافق 12 نوفمبر 2020م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بأنه جاء ليبرز المسارات الواضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة وكل ما يهم التنمية والتطوير والنماء وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم في وطننا العزيز.وقال سموه : إن الخطاب جاء مترجماً للمكانة الرفيعة التي تتبوأها المملكة في المجتمع الدولي، وصنع القرار العالمي، خاصة وهي الرئيس لمجموعة العشرين لهذا العام 2020 ، التي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيراً وأهميةً في تيسير العمل الاقتصادي والمالي العالمي:.وأضاف :" لقد قدمت المملكة نموذجاً يحتذى في سبيل مواجهة فيروس كورونا ، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبذل كل ما من شأنه دعم واستقرار الاقتصاد ، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذا الوباء" .وأبان سمو نائب أمير منطقة جازان أن الخطاب استعرض جوانب التنمية الكبيرة و العمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030 ، التي أسهمت خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل.// انتهى //04:14ت م0263

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