السعودية اليوم / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86307 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

04:11ت م

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شنغهاي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، مضيفة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.وذكرت اللجنة أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86307 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:11ت م0261

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