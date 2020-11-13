

واغادوغو 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة في بوركينافاسو اليوم عن مقتل 14 جنديا بكمين نصبه لهم ارهابيون قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وزارة الاتصالات في بوركينافاسو في بيان اليوم أن 14 جنديًا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إقليم أودالان الشمالي قرب الحدود مع مالي والنيجر، مضيفة أن قوات الدفاع والأمن منتشرة في المنطقة وتجري عمليات بحث وتعقب لمنفذي هذا الهجوم.

وتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر الجاري، حيث يسعى الرئيس روش مارك كابوري للفوز بولاية ثانية.

وقتلت جماعات إرهابية لها صلات بتنظيمي القاعدة و "داعش" مئات الجنود والمدنيين في السنوات القليلة الماضية وأججت صراعًا عرقيًا في إطار أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

// انتهى //

03:34ت م

0256





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 14 جنديًا بكمين في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.