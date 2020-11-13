

تبوك 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة تيماء أمس، اجتماعه الـ 57 , برئاسة رئيس المجلس حابس بن عبدالله العنزي، وبحضور مدير مرور محافظة تيماء الرائد عبدالمجيد بن عبدالكريم السمران، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس البلدي بمدينة تيماء.

وأكد المجلس في مستهل اجتماعه على أهمية دور التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية بالمحافظة وضرورة توحيد الجهود سعياً لتحقيق التكامل، بما يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تنص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بعد ذلك بحث المجلس مع مدير إدارة المرور بالمحافظة، آلية العمل على إيجاد انسيابية للحركة المرورية في عدد من التقاطعات والمحاور بطرق وشوارع مدينة تيماء أو التي تربطها بالمراكز والقرى التابعة.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس في دفع عجلة التنمية في عموم المحافظة.

// انتهى //

03:16ت م

0254





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي تيماء يعقد اجتماعه الـ 57 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.