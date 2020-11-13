ثقافي / تحقيق التوحيد برنامج دعوي بدعوة الريث بجازان



جازان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الريث برنامجاً دعوياً بعنوان ( تحقيق التوحيد )،ينفذه عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء غداً في مساجد وجوامع المحافظة.

و يهدف البرنامج إلى بيان أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه ليكون الإسلام صحيحاً كما يركز البرنامج على أنواع التوحيد وشرح كلٍ على حده.

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03:05ت م

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