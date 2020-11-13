محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد تونس تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-13 أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة. Advertisements 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:44 AM إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة. ، تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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