شكرا لقرائتكم خبر عن أداء القسم والان نبدء بالتفاصيل

استهل مجلس الشورى أعماله بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس بأداء القسم، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، قائلين:

«أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».