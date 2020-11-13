شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، أمس، بالرئيس النيجيري.
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