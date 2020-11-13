شكرا لقرائتكم خبر عن 200 سلم كهربائي لتسهيل الحركة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وتتوزع السلالم على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلاً عن 8 سلالم داخلية، وأضيفت مؤخراً 8 وحدات من السلالم الثابتة في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على 7 سلالم تم إنشاؤها في وقت سابق، ليصبح العدد 15 وحدة درج ثابتة.
ورفعت الإدارة استعداداتها، للصلاة اليوم، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ورصد الملاحظات وسرعة معالجتها.
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