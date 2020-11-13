شكرا لقرائتكم خبر عن 200 سلم كهربائي لتسهيل الحركة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، عن تشغيل 20 مهندسًا من الكوادر الوطنية، 200 سلم كهربائي، لتسهيل حركة 105 آلاف شخص كل ساعة، بالمسجد الحرام اليوم الجمعة.

وتتوزع السلالم على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلاً عن 8 سلالم داخلية، وأضيفت مؤخراً 8 وحدات من السلالم الثابتة في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على 7 سلالم تم إنشاؤها في وقت سابق، ليصبح العدد 15 وحدة درج ثابتة.

ورفعت الإدارة استعداداتها، للصلاة اليوم، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ورصد الملاحظات وسرعة معالجتها.