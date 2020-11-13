شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار «جبان» على سفارة المملكة في لاهاي.. ولا إصابات بين البعثة والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان فجر أمس الخميس 26/ 3/ 1442هـ الموافق 12/ 11/ 2020م.

وأبلغ رجال أمن السفارة، الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات ولله الحمد. وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

من ناحيتها، أدانت دولة الإمارات، بشدة، الاعتداء الجبان الذي استهدف السفارة، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكد ملك الأردن وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة، في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها، معربًا عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

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وأعربت مصر عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان، مؤكدةً أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وشددت على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

فيما دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدًا وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى كشف ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.