شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا».. التعافي يتخطى الإصابات بـ 100 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 412 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 339114 حالة. وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسجيل 311 حالة إصابة جديدة؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352160، من بينها 7441 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 798 حالة حرجة.

وبينت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 311 حالة منها 40 % إناثا، 60 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 12 % والبالغين 84 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5605 حالات، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 50851 فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.