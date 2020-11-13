شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مداخل و3 نقاط توزيع للعربات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، التي يمكن الوصول إليها من 4 مداخل للمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي أن الإدارة خصصت أكثر من 5 آلاف عربة عادية، وقرابة 3 آلاف كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبيَّن أن الإدارة جهزت 3 نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مشيرا إلى إشراف 180 موظفا على مدار الساعة، لضمان سلامة وتعقيم العربات.