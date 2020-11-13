شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة «مفخخة» وزورقين للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة»، بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

كما دمّرت زورقين مسيّرين عن بُعد، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وبيّن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى، صباح أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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وأوضح أن قوات التحالف البحرية رصدت، مساء أمس الأول، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف «المالكي» إنه جرى تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأوضح متحدث التحالف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق «ستوكهولم»، لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد «المالكي» على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.