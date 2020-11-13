شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق طريق «ميناء الدمام».. عرض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

تكدس الشاحنات على طريق ميناء الملك عبدالعزيز، معاناة مستمرة ومشكلة تبحث عن حل منذ سنوات، والتي تبدأ من بوابة الميناء حتى طريق الظهران - الجبيل السريع، خاصةً مع ما ينتج عنها من تلفيات في الطريق، وازدحامات متكررة بشكل يومي، تحول دون الوصول إلى حل يحفظ سلامة المركبات الصغيرة، خصوصًا مع إغلاق المخارج وعدم قدرة المركبات على استخدامها بسبب إقفالها من قبل الشاحنات الكبيرة، إضافة إلى ارتفاع مخاطر وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح.

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