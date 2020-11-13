شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف المكلف: الدولة حريصة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

‏أكد محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، أن تطوير المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة دليل على حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات؛ للارتقاء بالمنظومة الطبية.

ونوّه الخالدي، خلال لقائه بمقر المحافظة، مدير مستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى يرافقه مدير مستشفى الأمير محمد بن فهد د. محمد الخليفة ومدير المراكز الصحية د. هادي آل ناصر ومدير العلاقات العامة عبدالرؤوف الجشي، بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- وحرصهما ومتابعتهما على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمحتاجين في المحافظة، كما شكر الممارسين الصحيين على ما قدموه.

ورحّب المحافظ بالحضور وشكرهم على تفانيهم في تأدية الواجب، مشيدًا بتلك الجهود في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة للمنظومة الصحية لتقديم أرقى الخدمات الصحية.

واستعرض الموسى خلال اللقاء الجهود المبذولة خلال مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسير العمل في المستشفى والمراكز الصحية والخدمات المقدمة لمحافظة القطيف.