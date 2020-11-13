شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تشجير وترشيد المياه بجوامع حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن الشيخ معاشي الظفيري، حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.

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