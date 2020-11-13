شكرا لقرائتكم خبر عن نشر ثقافة قيمة العميل في «عالمي الجودة» والان نبدء بالتفاصيل

استهدف ملتقى «اليوم العالمي للجودة»، والذي نفذته الإدارة العامة للجودة والتميّز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية، تحت عنوان «إيجاد القيمة للعميل»، أمس، عن بُعد، نشر ثقافة الجودة، وزيادة الوعي بأهميتها، وتطبيق المعايير في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خلال افتتاح الملتقى، أن الجودة ليست ترفًا إداريًا، بل هي منهج إداري يقوم على معايير ومحددات ومؤشرات لقياس الأداء للوصول إلى رضا العميل، مضيفًا: «نحن ملتزمون بمنهج الجودة في أعمالنا الإدارية والتنظيمية والمشاريع؛ للوصول إلى مرحلة الرضا ليس من قبلنا في الأمانة فحسب، ولكن من قِبَل المستفيد، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا في هذه البلاد المباركة».

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة م. علي القرني، أن معايير ومبادئ الجودة ظهرت خلال جائحة «كورونا» بشكل لافت، وباتت معايير ومؤشرات الأداء بوصلة تحرك التصرفات والقرارات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على عدد من البرامج والمبادرات التوعوية للارتقاء بجودة العمل، لافتًا إلى أن الإدارة بصدد إنهاء أعمال «جائزة الأمين للتميّز»، والتي وضعت الإدارة المعايير والمحددات وشكّلت لجان تحكيم وفرق متابعة واستشاريين.

فيما أشاد رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة م. أحمد الملحم بدور أمانة الشرقية، من خلال اهتمامها بالجودة والتميز المؤسسي، والذي برز من خلالها العمل على جائزة التميّز، بجانب تميّزها في جودة مشاريعها.