شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مخالفة لتدابير كورونا .. وتعقيم 783 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 783 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146954 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.
وتمّ رفع 7426 طنًا من النفايات، وإزالة 4134 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتدابير الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات «940»، من أجل سلامة الجميع.
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