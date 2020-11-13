شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ازدواج الطريق الرابط بين «الرياض - الدمام» ومدخل مطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

افتتح فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية ازدواج الطريق الرابط بين طريق «الرياض - الدمام» السريع، بالمدخل الجنوبي لمطار الملك فهد الدولي، والمحولات المرتبطة معه على طريق «الرياض - الدمام».

حارات مرورية

وأوضح فرع الوزارة أنه تم إنشاء ازدواج للطريق القائم بطول 13 كيلو مترًا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة لإصلاح وتوسعة الطريق القائم.

منحدرات ومرتقيات

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من جهة أخرى، أوضح فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أنه تم تنفيذ المنحدرات والمرتقيات للتقاطع القائم على طريق «الرياض - الدمام» السريع، بإجمالي أطوال 12 كيلو مترًا، بالإضافة لتنفيذ أعمال إنارة بعدد 297 عمودًا بالجزيرة الوسطية، و46 عمود إنارة بالمنحدرات والمرتقيات للتقاطع، وسياج عالي الشد بالجزيرة الوسطية بطول 13 كيلو مترًا.

تسهيل الحركة

وأكد فرع وزارة النقل أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق الهامة بالمنطقة، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وأن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة مرتادي الطريق، ورفع الطاقة الاستيعابية له.