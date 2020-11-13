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2020-11-13 سلطنة عمان: إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي انتهاك للقوانين الدولية أكدت تضامنها مع الرياض ضد هذا الاعتداء الآثم متابعات الخليج 365 - واس أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا. وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تؤكد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.



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