، أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه بما تضمنه من خطة التصدي لـ" كورونا "والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على ما تضمنه الخطاب الملكي الكريم في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سموه في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين: "إن ما جاء به الخطاب الملكي الكريم من مضامين سامية شددت على نهج هذه البلاد الواضح وسياستها الشاملة والتي تتسم بالموضوعية والاتزان وتغليب المصلحة العامة وتسعى دائمًا إلى جعل الوطن والمواطن وكل من يقيم على هذه الأرض المباركة ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار".

وأضاف سموه: "إن هذا الخطاب الملكي الكريم شدد على حرصكم رعاكم الله على كل ما من شأنه تحقيق العناية الكاملة بالمواطن في حياته ومعيشته وصحته وفق رؤية حققت ولله الحمد إنجازات وأرقامًا مشجعة تؤكد سلامة المنهج وحسن التخطيط والعزم على تحقيق كل الأهداف بإذن الله وفق منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات السامية والتي نجحت ولله الحمد في التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد وكذلك القضاء على الفساد واجتثاث جذوره وحفظ المال العام ومكتسبات الوطن".

واختتم سموه قائلاً: "أسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ويعز بكم دينه وينصركم بنصره ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها".

كما شكر سمو أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض في برقية رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى وما تضمنه الخطاب الملكي الكريم من مضامين سامية أكدت أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز