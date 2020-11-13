محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا. وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج. عمان 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 01:46 AM Advertisements أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا. وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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