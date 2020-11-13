بالصور.. إغلاق مصانع بلك وخرسانة بمحايل عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تمكنت بلدية محايل بمنطقة عسير، أمس الخميس، من إغلاق عددًا من مصانع الخرسانة والبلك الواقعة داخل النطاق العمراني بالمحافظة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، إن إغلاق تلك المصانع جاء بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان، بحسب صحيفة "سبق" .
وقال سعيد حافظ، أنه سبق الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم بالنقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441 وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري.
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