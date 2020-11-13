ولي العهد: استثمرنا أكثر من 55 مليار ريال في البنية الرقمية.. وتصدرنا سرعات الجيل الخامس

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس، التطور الهائل الذي شهدته المملكة في القطاع الرقمي.

وفي خطابه إلى الأمة اليوم، قال: حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وَأضاف: وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة؛ ما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت، حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل، بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة.

وتابع: لقد ضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل، مؤكدًا أن هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالميًّا مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%.

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