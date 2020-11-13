الميليشيات حاولت استهداف الأعيان المدنية
قال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.
وفي وقت سابق، كان العميد الركن تركي المالكي، أعلن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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