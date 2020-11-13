عناية مركزة للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

دخل قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان للخدمة حديثاً بسعة سريرية 6 أسرة؛ ليقدم خدمة صحية ذات جودة عالية، تلتزم بمعايير الجودة، وكسب ثقة ورضا المرضى وأهاليهم.

ويستقبل القسم الأطفال المصابين بأمراض القلب وأمراض الأورام بالإضافة إلى الأمراض الأخرى، ويقدم خدمة نوعية عالية مع ما يحظى به من تجهيزات العناية المركزة المتخصصة للأطفال؛ حيث تم تجهيز القسم بأحدث الأجهزة المتطورة التي تسهم في علاج المرضى بكفاءة عالية.

يأتي ذلك في إطار ما توليه صحة جازان من اهتمام بالغ بتطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة بما يحقق رضا وراحة المريض.