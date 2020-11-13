الجبير لـ«منتدى باريس»: إجراءات المملكة أسهمت في الحد من انتشار كورونا

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في «منتدى باريس للسلام»، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عقد برعاية ومشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏‎ونقل الوزير في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهم بنجاح أعمال هذا المنتدى.

واستعرض الوزير الجبير جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين، وتنظيمها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى جهود وزارة الصحة السعودية والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، وقدَّم الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.