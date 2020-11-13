أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يؤكد أن المملكة ستكون من أقل الدول المتأثرة بكورونا.. والتزام الدولة بالإعانات ودعم التمويل

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 12 نوفمبر 2020م منها: ولي العهد يؤكد المملكة ستكون من أقل الدول المتأثرة بكورونا في نهاية 2020، والمملكة ملتزمة بالإعانات ودعم التمويل ونجحنا في الحفاظ على رواتب الموظفين، وأمطار رعدية على 4 مناطق غدًا الجمعة.

ولي العهد: المملكة ستكون من أقل الدول المتأثرة بكورونا في نهاية 2020

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إنه خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً؛ وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8% في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر.

ولي العهد: سيتم إعلان تفاصيل استراتيجية المملكة للفضاء في فترة لاحقة

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية.

ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته

تناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، قائلًا: «لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة؛ ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، لكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة».

ولي العهد: ملتزمون بالإعانات ودعم التمويل ونجحنا في الحفاظ على رواتب الموظفين

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إنه «مع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية؛ بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل».

بالفيديو.. تفاصيل إطلاق النار على السفارة السعودية في مدينة لاهاي

أوضح ناصر أل غنوم القائم بأعمال سفارة السعودية في مدينة لاهاي بهولندا، حقيقة إطلاق النار على سفارة المملكة، اليوم الخميس، مشيدا بتصرف السلطات الهولندية وتعاملها مع الموقف.

Advertisements

سلالم كهربائية بالمسجد الحرام تخدم 105 آلاف شخص كل ساعة

تباشر فرق التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين متابعة الخدمة في 200 سلم كهربائي في أرجاء المسجد الحرام، بإشراف 20 مهندسًا سعوديًا؛ للتأكد من الحالة التشغيلية وكفاءة الأداء ورصد الملاحظات وسرعة معالجتها.

النيابة العامة: 8 إجراءات محظورة على شركات التمويل

جددت النيابة العامة تأكيد التزام شركات التمويل الحاصلة على ترخيص، بمنع ممارسة نشاط التمويل ومنح الائتمان وارتكاب أي سلوكيات تُخل بمشروعية المنافسة وعدالتها بين هذه الشركات، أو تؤثر على سلامة قطاع التمويل واستقراره.

طقس الجمعة.. انخفاض طارئ بدرجات الحرارة.. وأمطار رعدية على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها عن طقس غد الجمعة، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل ويمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوُّن الضباب على تلك المناطق.

«تقويم التعليم» تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد، اليوم، عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك، بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله مفرح الذيابي.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. الشرطة الهولندية تبدأ التحقيق في واقعة إطلاق نار على السفارة السعودية.. و«التأمينات الاجتماعية» تحدد مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية

أخبار السعودية اليوم.. الجوازات تحدد حالات المنع من مغادرة المملكة.. و«حساب المواطن» يعلن التفاصيل الكاملة لدفعة نوفمبر

أخبار السعودية اليوم.. «المالية» تنفي علاقتها بفيديو الإعانات المالية للأرامل.. وعالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد لكورونا