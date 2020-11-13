ولي العهد: أطلقنا 279 خدمة عبر منصة أبشر.. ونعمل على إصلاح بيئة العمل

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس، على جهود المملكة في تحسين بيئة العمل.

وفي خطابه إلى الأمة اليوم، قال: إن إصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات ممكّن رئيسي، فعلى سبيل المثال تم تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50%، وإصدار السجلات التجارية وتراخيص البلدية بشكل فوري والكتروني، وتخليص الحاويات في 24 ساعة، بعد أن كانت تصل إلى أسبوعين.

وأكد أنه تم إطلاق ما يزيد على 279 خدمة في منصة أبشر؛ يستفيد منها 18 مليون مستفيد، بالإضافة إلى منصة ناجز، التي ساهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدمات العدلية الإلكترونية، وإنجازها خلال دقائق.