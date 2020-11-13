ولي العهد يعلن حصاد قطاع الترفيه.. 3400 فعالية ومئات الآلاف من الوظائف

إنجازات تلمس باليدين وحصاد رقمي يوثق قفزات استثنائية في زمن قياسي، واقع دفع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المفاخرة بما تحقق على أرض الواقع في قطاع الترفيه، والذي يمثل حجر الزاوية على رقعة رؤية 2030.

وقال سمو ولي العهد، في خطاب للتاريخ، اليوم الخميس: «لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات في قطاع الترفيه، مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019».

وأكد بن سلمان أن هذا الحصاد الاستثنائي ساهم في رفع معدلات الانفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية؛ ما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة، ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية.

وتحركت المملكة في قطاع الترفيه بخطوات واثقة وإيقاع متسارع ينطلق من رؤية واضحة، تستهدف أن تكون السعودية ضمن أكثر 5 دول استقبالًا للسياح بحلول عام 2030، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في الوطن.

ووقعت الهيئة العامة للترفيه، وفقًا لتوجيهات القيادة، خلال 2019 العديد من الشراكات الناجحة مع الشركات العالمية، نجحت في جذب العديد من المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في قطاع يمثل محورًا رئيسًا في رؤية 2030.

وتمكنت المملكة في عام من العمل الشاق، في تغيير ملامح صناعة السياحة والترفيه بين المواطنين وإعطاء مفهوم آخر لثقافة الترويح والسياحة، من خلال الإنفاق في دور السينما والحفلات والمسارح المحلية والمتنزهات جديدة، بدلاً من إنفاقها خارج البلاد، إضافة إلى الترويج للسياحة داخل المملكة بشكل انعكس على فلسفة الاستمتاع بالحياة وفتح نوافذ جديدة لإنفاق الأفراد.

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