أشار وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي إلى أن توجيه ولي العهد بعقد مؤتمرصحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقه حقيقية لتأسيس نهج جديد. قائلا عبر حسابه على التويتر" توجيه سيدي ولي العهد لي ولزملائي الوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة،يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال بين المسؤول والمواطن،وبناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات،والإجابة على التساؤلات التي تشكل هاجسا للرأي العام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصبي: توجيه ولي العهد بعقد مؤتمر صحفي دوري يمثل انطلاقه حقيقية لتأسيس نهج جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.