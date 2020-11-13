السعودية اليوم / فيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ نحو مليون و 918 ألف إصابة



أديس أبابا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن المركز اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا بلغ 46 ألفًا و 272 حالة وفاة.

// انتهى //

01:06ت م

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أديس أبابا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ مليون و 917 ألفًا و 960 إصابة.وأضاف بيان صادر عن المركز اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا بلغ 46 ألفًا و 272 حالة وفاة.// انتهى //01:06ت م0238

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