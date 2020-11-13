السعودية اليوم / غانا تسجل أكثر من 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

سجلت غانا 100 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي عدد الأصابات بلغ 49 ألفًا و 302 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة .

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01:04ت م

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أكرا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت غانا 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي عدد الأصابات بلغ 49 ألفًا و 302 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة .// انتهى //01:04ت م0236

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